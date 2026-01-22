Il mistero della nave iraniana fantasma in Sudafrica

Ieri il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato la creazione di una commissione d’inchiesta sulla presenza di una nave iraniana sconosciuta nel territorio sudafricano. L’evento ha suscitato attenzione e interrogativi sulla natura e le implicazioni di questa imbarcazione, spesso definita “nave fantasma”. L’indagine mira a chiarire i dettagli di questa situazione e a valutare eventuali implicazioni diplomatiche e di sicurezza nazionale.

Ieri il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato di aver istituito una commissione d'inchiesta riguardo alla partecipazione dell'Iran alle esercitazioni militari congiunte nelle acque sudafricane: "Le esercitazioni sono state condotte dalla Cina, e noi eravamo solo le acque ospitanti", ha detto Ramaphosa, e ha assicurato di aver sollevato il problema con Pechino. Il Sudafrica, che fa parte dei Brics, si trova in una situazione complicata sin dalla scorsa settimana, quando alla cerimonia d'apertura dell'esercitazione navale dei Brics a guida cinese, "Exercise Will for Peace 2026", è comparsa la corvetta iraniana IRIS Naghdi, proprio negli stessi giorni in cui il regime di Teheran massacrava per le strade i manifestanti.

