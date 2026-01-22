Gwyneth Paltrow è una figura frequentemente al centro dell’attenzione mediatica, spesso oggetto di discussioni e commenti contrastanti. Recentemente, una giornalista ha condiviso un episodio della sua esperienza durante la dieta dell’attrice, descrivendo un alito sgradevole in modo vivido. La notorietà di Paltrow ha portato a un’ampia copertura online, con oltre 297 mila risultati di ricerca su Google, tra articoli di vari media e commenti pubblici.

Gwyneth Paltrow è una delle star più discusse del momento. Come riporta il sito Bazaar, digitando su Google il cognome dell’attrice escono ben 297 mila risultati con commenti d’odio, tra cui articoli di F ox, Huffington Post, Usa Today e The Guardian. La star di Hollywood è stata più volte al centro delle polemiche per alcuni consigli pubblicati sulla sua newsletter tra cui consigli sui regali di Natale con prezzi esorbitanti e, in ultimo, per ciò che mangia. Candace Braun Davison, giornalista di Bazaar, ha vissuto una settimana seguendo le ricette pubblicate nell’ultimo libro di cucina di Paltrow da 270 pagine, “It’s all easy”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio alito puzzava come se un camion che trasportava uova si fosse schiantato contro una fabbrica di zolfo”: il racconto della giornalista che ha seguito la dieta di Gwyneth Paltrow

Tra gli outfit più commentati degli AFI Awards 2026 è emerso quello di Gwyneth Paltrow, che ha interpretato il dress code con una canotta.Durante gli AFI Awards 2026, Gwyneth Paltrow ha attirato l’attenzione indossando una canotta, distinguendosi tra gli outfit della serata.

Gwyneth Paltrow, ovvero: come per prendersi una pausa e tornare più icona di stile che maiGwyneth Paltrow si conferma come un’icona di stile, capace di unire eleganza e sobrietà in ogni occasione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Gatto con alito strano che puzza? Potrebbe aver mangiato questo insettoIl gatto ha l’alito strano e puzza? Capita spesso con i mici. Visto che non si lavano i denti, ecco che placca e tartaro si depositano sui denti causando alitosi. Ma se l’alito ha una puzza strana e ... greenme.it

Quando un interista scoreggia,gli puzza l'alito... Sono senza vergogna. Sa benissimo tuttr le porcherie fatte da lui e da facchetti ma nascoste appositamente dalla stampa amica. Due delinquenti che per anni sono passati per brave persone perche il sistema co - facebook.com facebook