Il metodo Accorsi

Il metodo Accorsi rappresenta un approccio unico alla preparazione fisica e mentale, sviluppato nel tempo attraverso esperienza e dedizione. Probabilmente, nel momento in cui leggerete questa intervista, Stefano Accorsi si sarà già dedicato al suo allenamento quotidiano, mantenendo un equilibrio tra corpo e mente. Questa metodologia riflette l’importanza di una routine costante e consapevole, elementi fondamentali per raggiungere obiettivi duraturi e sostenibili.

Probabilmente, nel momento della giornata in cui leggerete questa intervista, Stefano Accorsi si sarà già allenato. Non solo si sarà già allenato, ma avrà preso il suo caffè, avrà sentito il suo amico e coach Antonio Saccinto e avrà fatto una colazione coi fiocchi. E, se non avesse trovato il tempo di dedicare spazio all'esercizio durante le prime ore del mattino, suo momento del giorno preferito, avrà già pensato a come schedulare la giornata per trovare dieci, venti, trenta minuti per poter recuperare. Non si tratta di fissazioni, a Stefano Accorsi piace sentirsi bene. «Allenarsi lo vedo come un luogo del benessere», racconta l'attore bolognese, classe 1971, una carriera divisa tra il cinema, la tv e il teatro. Stefano Accorsi e il tradimento: "Perché non bisogna confessarlo al partner"Stefano Accorsi, a 54 anni, con la sua consueta sincerità, apre una finestra sulla sua vita, sulla carriera e sui valori che lo guidano. Leggi anche: "Planetaria", con Stefano Accorsi: il nuovo format su ambiente e climate change Il fisico di Stefano Accorsi Stefano Accorsi ha trasformato completamente il suo fisico ed è riuscito a farlo rivoluzionando il suo approccio al fitness e al benessere. Il metodo va ben oltre la semplice cura del corpo, il suo segreto è stato svelato dal suo personal trainer

