Il mercato dei giocattoli nel 2026 | LEGO si conferma driver del comparto online

Il mercato dei giocattoli nel 2026 si sta evolvendo, con LEGO che si conferma protagonista nel settore online. Il settore sta attraversando una trasformazione significativa, passando da un mercato stagionale rivolto ai bambini a un fenomeno di lifestyle e collezionismo, coinvolgendo anche adulti. Questa evoluzione riflette un cambiamento nelle preferenze dei consumatori e nelle modalità di fruizione, segnando una nuova fase per il comparto.

(Adnkronos) – Il settore dei giocattoli sta vivendo una metamorfosi profonda, transitando da comparto stagionale legato all'infanzia a vero e proprio fenomeno di lifestyle e collezionismo per adulti. In vista del LEGO Day (28 gennaio), l'analisi dei dati di idealo — portale internazionale di comparazione prezzi — rivela come il brand danese non sia solo un leader di categoria, ma il principale motore di trazione per l'intero mercato dei giochi in Europa. Nel corso del 2025, la centralità del brand è emersa con particolare vigore nel mercato italiano. Secondo le rilevazioni sulla piattaforma, LEGO ha catalizzato il 21% dell'interesse online complessivo nel settore giocattoli.

