il max mara art prize for women si apre a nuovi mondi

Il Max Mara Art Prize for Women si rinnova, adottando un approccio itinerante che ogni anno porta il premio in un Paese diverso. Questa iniziativa mira a valorizzare il talento femminile nel mondo dell’arte, offrendo nuove opportunità di confronto e crescita. Un modo per ampliare gli orizzonti e promuovere la creatività femminile in contesti culturali diversi, mantenendo l’impegno verso l’innovazione e la diversità.

Se fino ad oggi Max Mara e Collezione Maramotti hanno sviluppato il progetto del premio solo nel Regno Unito con la Whitechapel Gallery di Londra, celebre per il suo lavoro di ricerca e promozione di artiste emergenti e affermate, ora il premio decide di allargare lo sguardo. Restando comunque fedele a sé stesso nel sostegno alla creatività femminile di chi è agli inizi, ma anche di chi è a metà carriera, magari ferma in un guado con poche possibilità per emergere nel complesso sistema dell'arte. Si tratta di un premio «a tempo dilatato», che accompagna le artiste coinvolte per un paoo d'anni tra la residenza d'artista in Italia, la realizzazione del progetto e la produzione delle mostre per il pubblico nelle due sedi, all'estero e poi alla Collezione Maramotti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Manifatture e Max Mara 'Prove' di distensioneIl gruppo Max Mara, dopo le recenti giornate di sciopero storiche, ha avviato un percorso di dialogo con i rappresentanti sindacali della Cgil delle sarte di Manifattura San Maurizio.

