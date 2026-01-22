Il mare delle emozioni e le farse dei burattini | weekend magico a Jesi ed Arcevia

Un weekend a Jesi e Arcevia offre un’occasione per riscoprire il teatro di burattini e le tradizioni artigianali locali. Tra spettacoli e iniziative culturali, questa esperienza invita a un viaggio tra il mare delle emozioni e le storie dei burattini, in un contesto autentico e ricco di storia. Un appuntamento pensato per tutta la famiglia, con un’attenzione particolare alla qualità e alla convivialità.

Jesi (Ancona), 22 gennaio 2026 - Il sipario si alza su un fine settimana dedicato alla fantasia, dove burattini, attori e invenzioni effervescenti prendono vita per incantare il pubblico dei più piccoli (e non solo). La 42esima stagione di Teatro Ragazzi, curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata, prosegue il suo viaggio toccando due dei palcoscenici più suggestivi della provincia: il Teatro Moriconi di Jesi e il Teatro Misa di Arcevia. È un'iniziativa che, grazie al sostegno dei Comuni, della Regione e del Ministero, continua a dimostrare come il teatro sia uno strumento vivo, capace di colorare la quotidianità delle famiglie.

