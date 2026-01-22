Il Manchester United ha approvato l’acquisto di Ruben Neves, confermando l’interesse per il centrocampista portoghese. Nonostante i recenti cambiamenti nello staff, con l’addio di Ruben Amorim, i Red Devils continuano a valutare questa operazione. La trattativa sembra proseguire con obiettivi chiari, in un contesto di rinnovamento e rafforzamento della rosa, senza particolari clamori, ma con un occhio attento alle strategie di mercato.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Manchester United è diventato un po’ meno portoghese quando ha licenziato l’allenatore Ruben Amorim all’inizio di questo mese, ma la ricerca di Ruben Neves da parte dei Red Devils è ancora sulla buona strada, secondo i rapporti. Sabato il Man United ha battuto i rivali del Manchester City nella prima partita sotto la guida ad interim dell’ex centrocampista dello United Michael Carrick, ristabilendo le proprie credenziali in Champions League nonostante i risultati deludenti di Amorim nella prima metà della stagione di Premier League. Ora giocando per l’Al Hilal nella Saudi Pro League ma in scadenza di contratto alla fine della stagione, Neves è emerso come un obiettivo per lo United e per i giganti della capitale spagnola, il Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Manchester United ha dato il via libera all’acquisto di Ruben Neves: rapporto

Leggi anche: L’anno di Ruben Amorim al Manchester United: ha fatto tornare la speranza (Guardian)

Il Manchester United esonera Ruben AmorimIl Manchester United ha annunciato l’esonero di Ruben Amorim, attuale sesto in classifica nella Premier League.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il Manchester United ha scelto Michael Carrick come allenatore, dopo l'esonero di Ruben Amorim; Chi è il nuovo allenatore del Manchester United: tutto su Michael Carrick, il dopo Amorim; Michael Carrick è il nuovo allenatore del Manchester United fino alla fine della stagione; La prima di Carrick è da sogno! Il suo Manchester stende il City 2-0. Ma l'Arsenal non ne approfitta.

Carrick parte alla perfezione quando lo United batte il City 2-0 nel derby di ManchesterMichael Carrick ha iniziato alla grande come allenatore ad interim del Manchester United con una vittoria dominante per 2-0 nel derby sul Manchester City in Premier League. Prendendo in mano la guida ... oltrelalinea.news

Manchester United, Collyer in prestito all’Hull CityVisualizzazioni: 0 Toby Collyer si trasferisce in prestito all’Hull City dal Manchester United, accordo raggiunto e pronto per essere finalizzato oggi. Manchester United nuovo capitolo per Toby Collye ... calciostyle.it

I tifosi del Manchester United aspettavano Dorgu davanti allo stadio e stavano per essere ignorati, ma poi hanno assistito a ciò che ha fatto sua madre: https://fanpa.ge/gTEo3 - facebook.com facebook

Se il Manchester United dovesse aprire alla partenza di Joshua Zirkzee anche la Juventus valuterebbe il suo profilo. Continua infatti la ricerca dei bianconeri di un attaccante e si pensa anche al classe 2001 se non si dovesse raggiungere l’accordo per Mateta x.com