Il Gubbio punta a mantenere la continuità di risultati dopo la vittoria nel derby e si prepara alla sfida interna di domenica pomeriggio. La squadra intende consolidare il proprio percorso e superare il “tabù” Barbetti, affrontando con attenzione e determinazione la partita per proseguire nel cammino di crescita. Un impegno importante, che richiede concentrazione e dedizione per confermare i segnali positivi delle ultime settimane.

GUBBIO - Continuità. Questa la parola chiave della settimana che accompagna il Gubbio dal derby vinto al "Curi" fino alla sfida interna di domenica pomeriggio (17.30) contro il Forlì. Il successo in casa del Perugia ha infatti donato entusiasmo al popolo e alla squadra rossoblù, che deve sfruttare i tre punti ottenuti per continuare a macinare punti e risalire la classifica verso zone più consone al livello della rosa guidata da mister Di Carlo. È importante, infatti, riuscire a sfatare il quasi tabù che quest’anno è il Barbetti per il Gubbio, che in casa ha ottenuto una sola vittoria (il 20 settembre contro il Bra), sette pareggi e una sconfitta, per mano del Guidonia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Gubbio cerca continuità. E vuole sfatare il “tabù“ Barbetti

