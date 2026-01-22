Il gruppo Lonati vende il centro commerciale da 44 mila metri quadri

Il gruppo Lonati ha annunciato la vendita di Scalo Milano Outlet & More, un centro commerciale di 44.000 metri quadrati con oltre 180 negozi, 15 ristoranti, un asilo nido e circa 4 milioni di visitatori all’anno. Situato in una posizione strategica, il complesso rappresenta un punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nella zona. La cessione apre nuovi scenari per lo sviluppo futuro della struttura.

L'outlet alle porte di Milano, inaugurato nel 2016 dal gruppo bresciano, passa ora nelle mani di un operatore internazionale olandese. Oltre 180 negozi tra brand nazionali e internazionali, 15 ristoranti, un asilo nido e circa 4 milioni di visitatori all'anno: sono questi i numeri di Scalo Milano Outlet & More, fino a poco fa di proprietà del gruppo bresciano Lonati. Il centro commerciale da 44 mila metri quadrati, alle porte di Milano, è stato acquisito da VIA Outlets, gruppo olandese specializzato nella gestione di outlet premium. Nel marzo 2023 era stato avviato un importante progetto di ampliamento da 9.

