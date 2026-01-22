Il gruppo Lonati vende il centro commerciale da 44 mila metri quadri

Il gruppo Lonati ha annunciato la vendita del centro commerciale Scalo Milano Outlet & More, che si estende su 44mila metri quadri. Il centro ospita oltre 180 negozi di marchi nazionali e internazionali, 15 ristoranti, un asilo nido e attira circa 4 milioni di visitatori all’anno. Questi dati evidenziano l’importanza del complesso nel panorama commerciale e di intrattenimento della zona.

Oltre 180 negozi tra brand nazionali e internazionali, 15 ristoranti, un asilo nido e circa 4 milioni di visitatori all'anno: sono questi i numeri di Scalo Milano Outlet & More, fino a poco fa di proprietà del gruppo bresciano Lonati. Il centro commerciale da 44 mila metri quadrati, alle porte di.

