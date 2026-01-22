Il Grifo ha già gli occhi puntati su Ascoli Niko Kirwan nel mirino di Riccardo Gaucci

Il Perugia si prepara alla trasferta di domenica ad Ascoli, monitorando attentamente sia la partita sul campo sia le strategie di mercato. Riccardo Gaucci tiene sotto controllo la situazione, con Niko Kirwan nel mirino. L’obiettivo è valutare le opportunità per rafforzare la squadra, mantenendo un’attenzione equilibrata tra aspetti sportivi e operativi. La sfida di domenica rappresenta un momento importante per il proseguo della stagione.

Con un occhio, anche due, al campo e un orecchio, anche due al mercato, il Perugia guarda alla sfida di domenica ad Ascoli. Una gara fondamentale per riprendere la marcia dopo il pari contro il Bra e la sconfitta contro il Gubbio, che hanno lasciato i grifoni nei bassifondi di classifica e suonato l’allarme. Arriveranno un terzino destro e un trequartista. Per la fascia il nome più caldo resta quello del neozelandese, con passaporto italiano, Niko Kirwan, classe 1995, ex capitano del Padova che ha conquistato la promozione dalla C alla B, pronto a salutare Trapani, proprio come Stramaccioni. Non c’è solo il Perugia però sulle tracce di Kirwan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

