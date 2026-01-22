Il giovane talento italiano al posto di Loftus-Cheek il Milan prepara il colpo in Serie A

Da calciomercato.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan valuta un cambio di rosa a centrocampo, considerando l’ipotesi di sostituire Loftus-Cheek con un giovane talento italiano. Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo a un possibile addio dell’inglese, con diverse società inglesi interessate. La società rossonera potrebbe dunque puntare su un’opzione italiana per rafforzare il reparto e mantenere un equilibrio tra esperienza e giovani promesse.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile addio di Ruben Loftus-Cheek al Milan con diverse squadre inglesi, dal Manchester United all’Aston Villa, che hanno messo nel mirino il centrocampista inglese dei rossoneri. Il calciatore inglese piace molto a Massimiliano Allegri che non vorrebbe perderlo a stagione in corso, ma se così dovesse essere i rossoneri avrebbero già individuato il possibile sostituto dell’ex Chelsea. Milan, caccia al sostituto di Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it Nome nuovo per il calciomercato del Milan che sta iniziando a monitorare la situazione dei centrocampisti considerati gli interessamenti da parte di alcune squadre di Premier League per Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

il giovane talento italiano al posto di loftus cheek il milan prepara il colpo in serie a

© Calciomercato.it - Il giovane talento italiano al posto di Loftus-Cheek, il Milan prepara il colpo in Serie A

C’è una proposta per Loftus-Cheek, il giocatore ci pensa: due motivi per il possibile addio al MilanIl Milan valuta la possibile cessione di Ruben Loftus-Cheek durante la sessione invernale di calciomercato.

Milan-Verona 0-0, LIVE Serie A: pericoloso Loftus-Cheek | PMAlle ore 12:30 si gioca Milan-Verona allo stadio San Siro, valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Antonelli Motorsport annuncia Giuseppe Guirreri per il Campionato Italiano Gran Turismo 2026; Arena & Co: i più giovani marcatori italiani per anno di nascita; COSIMO, TALENTO E DETERMINAZIONE: TRIONFO A RENDE NELL’ITALIAN DANCESPORT TOUR; Multiple: Sorci, è subito record U20.

il giovane talento italianoFrancesco Maestrelli: il giovane talento italiano che conquista gli Australian OpenFrancesco Maestrelli, giovane tennista originario di Pisa e nato nel 2002, ha recentemente segnato un’importante tappa nella sua carriera, qualificandosi per il tabellone principale degli Australian O ... notizie.it

Bologna, occhi sul giovane centrocampista SahaboVisualizzazioni: 0 Il Bologna punta gli occhi su Hakim Sahabo, giovane talento dello Standard Liege, per rafforzare il centrocampo e costruire una struttura per il futuro. Interesse del Bologna per Ha ... calciostyle.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.