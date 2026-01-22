Il Giornale Angelucci si rafforza al 65% Berlusconi resta col 5%

L’editoria italiana vede un rafforzamento della partecipazione nel capitale de Il Giornale, con la famiglia Angelucci che acquisisce un’ulteriore quota del 25%, portando la propria partecipazione al 65%. Silvio Berlusconi mantiene invece il 5%. Questa operazione segnala un consolidamento della presenza nel settore, senza modificare significativamente le quote di maggioranza già esistenti.

Editoria Italia rafforza ulteriormente la propria presenza nel capitale del Giornale. La società della famiglia Angelucci ha, infatti, acquisito un'ulteriore quota del 25% de Il Giornale srl e della controllata Il Giornale.it srl, precedentemente detenuta da Pbf, la holding di Paolo Berlusconi, che mantiene una partecipazione residuale del 5%. Con questa operazione Editoria Italia sale così al 65% del gruppo editoriale. L'operazione, infatti, interviene inoltre a valle dell'ingresso, nel dicembre scorso, di Lmdv Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, che ha rilevato il 30% del capitale dalla controllata della famiglia Angelucci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Impazza il risiko editoria, Angelucci sale al 65% de Il Giornale: Del Vecchio e Gedi in movimento
Il settore editoriale italiano continua a evolversi, con Angelucci che aumenta la sua partecipazione in Il Giornale al 65%.

Angelucci acquisisce da Paolo Berlusconi un altro 25% de Il Giornale
L'azienda italiana EDITORIA Italia, appartenente alla famiglia Angelucci, ha annunciato l'acquisto di un ulteriore 25% di Il Giornale srl e della controllata Il Giornale, ampliando così la propria partecipazione nel gruppo.

