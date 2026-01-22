Herbert Ballerina torna a far parlare di sé con un nuovo capitolo del suo giallo, tra battute ad Affari Tuoi, un tour confermato e un imminente ritorno in televisione. A Roma, il 22 gennaio 2026, si continua a seguire la vicenda, anche dopo le recenti dichiarazioni di Stefano De Martino, che hanno suscitato interesse sui social e tra i fan.

Roma, 22 gennaio 2026 – Dopo il mistero emerso nei giorni scorsi, anche nell’ultima puntata Stefano De Martino è tornato sull’argomento con una battuta che ha acceso i social. Intanto il comico rompe (parzialmente) il silenzio confermando le nuove date del tour teatrale e annunciando il suo imminente ritorno in tv. De Martino scherza ancora: “Avvisate Chi l’ha visto?”. Il caso Herbert Ballerina è tornato al centro dell’attenzione anche nell’ultima puntata di Affari Tuoi. Stefano De Martino, senza entrare nel merito delle motivazioni dell’assenza, ha scelto ancora una volta la strada dell’ironia, scherzando sul fatto che chiunque dovesse incontrare Herbert sarebbe invitato ad avvisare addirittura Chi l’ha visto?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giallo di Herbert Ballerina continua: nuove battute ad Affari Tuoi, tour confermato e ritorno imminente in tv

Argomenti discussi: Affari Tuoi: nonostante il lutto di Stefano De Martino continuano le polemiche (e scoppia il giallo su Herbert Ballerina); Che fine ha fatto Herbert Ballerina? Dall'assenza ad Affari Tuoi allo spettacolo di Roma rimandato; Teatro Orfeo: rinviato a maggio lo spettacolo di Herbert Ballerina; Herbert Ballerina in Come una Catapulta al Teatro Ambasciatori di Catania.

