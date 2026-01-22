Il femminicida di Federica Gambardella è stato recentemente intervistato in televisione, suscitando ampie critiche. La polemica riguarda la gravità della scena, definita inaccettabile da molti, e la richiesta all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) di intervenire con provvedimenti adeguati nei confronti degli autori e del conduttore. La vicenda solleva questioni importanti sulla sensibilità e la responsabilità nel trattamento di temi delicati in ambito mediatico.

«Uno spettacolo di inaccettabile gravità» tale da chiedere «provvedimenti adeguati nei confronti degli autori e del conduttore» all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Agcom. Così l’associazione Differenza Donna ha definito la puntata di 'Ignoto X' andata in onda mercoledì sera su La7 in cui è stato intervistato Jurgen Mazzoni, che nell’agosto del 2001 a Senigallia (Ancona), quando aveva 25 anni, uccise la moglie Maria Federica Gambardella, di 19 anni. «Dopo avermi confessato il tradimento la strangolai» ha detto l'uomo che per farlo usò un filo elettrico; poi abbandonò il cadavere nella vasca da bagno e andò a bere con gli amici prima di gettare il corpo in una scarpata per poi fingere di collaborare alle ricerche della donna che per quattro giorni venne considerata scomparsa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il femminicida di Federica Gambardella intervistato in tv, è polemica: "Intervenga l'Agcom"

