Il fattore Trump visto dall’Europa L’intervista di Flavia Giacobbe per Associated Press

L’intervista di Flavia Giacobbe per Associated Press analizza il punto di vista europeo sul periodo di presidenza Trump. Attraverso le testimonianze e le riflessioni di esperti e osservatori, si esplora come le politiche e le scelte dell’amministrazione statunitense abbiano influenzato i rapporti tra Europa e Stati Uniti, offrendo una panoramica equilibrata e informativa sul tema.

Flavia Giacobbe, direttore di Formiche e Airpress, commenta per Associated Press (20 gennaio 2026) l'impatto della presidenza Trump sull'Europa, raccontato dall'Europa stessa. Formiche è un progetto culturale ed editoriale fondato da Paolo Messa nel 2004. Nato come rivista cartacea, oggi l'arcipelago Formiche è composto da realtà diverse ma strettamente connesse fra loro: il mensile (disponibile anche in versione elettronica), la testata quotidiana on-line Formiche.net, le riviste specializzate Airpress e Healthcare Policy e il sito in inglese ed arabo Decode39. Formiche è un progetto indipendente che non gode del finanziamento pubblico e non è organo di alcun partito o movimento politico.

