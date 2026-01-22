Il dolore del socio ‘Dask’ | Era buono e generoso

Francesco Amadei, noto come Dask, è stato ricordato come una persona buona e generosa. Ex socio di Filippo Santori, è scomparso a 42 anni a Bali a causa di una grave polmonite. Il suo ricordo rimane vivo tra amici e conoscenti, che ne evidenziano la natura altruista e il carattere sincero. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza di apprezzare chi ci è vicino.

"Caro Filo, eri la persona più buona e generosa che abbia mai conosciuto". Inizia così il ricordo di Francesco Amadei, in arte Dask, ex socio di Filippo Santori, scomparso a 42 anni a Bali, in Indonesia, vittima di una polmonite micidiale. Quello di Dask, cofondatore di Sound Logic, lo studio di registrazione in strada della Borgheria a Pesaro è stato solo il primo di una valanga di messaggi affettuosissimi dilagati in rete, sui social. Santori era un tecnico del suono stimatissimo, un dj vulcanico, ma soprattutto qualcuno su cui contare, pronto a condividere gioie e dolori. "Siamo spiazzati – conferma Andrea Schianini, noto come Dj Thor –: sarebbe dovuto rientrare la prossima settimana".

