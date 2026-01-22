il discorso di volodymyr zelensky a davos

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Davos, in Svizzera, dove partecipa al World Economic Forum. Prima del suo intervento pubblico, ha avuto un incontro con Donald Trump. Questo appuntamento rappresenta un momento importante per discutere questioni di interesse internazionale e per condividere prospettive sulla situazione in Ucraina.

Volodymyr Zelensky è a Davos, in Svizzera. Prima del suo intervento al World Economic Forum il presidente ucraino ha incontrato Donald Trump. Il colloquio tra i due è durato circa un’ora. L'unico commento fatto dall'ucraino alla stampa è stato: "È tempo che la guerra finisca". Per il presidente americano invece "l'incontro è stato molto buono". L'obbiettivo di Zelensky al Wef è quello di "far tornare l'est europeo al centro dello sguardo del mondo. "Percepiamo che l'attenzione per l'Ucraina sta scivolando in basso nell'agenda: altre regioni si fanno avanti e a causa di Trump e in questo momento tutti parlano solo della Groenlandia", ha scritto ieri il presidente ucraino in una nota. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Volodymyr Zelensky atterra in Inghilterra per l'incontro con Starmer – Il videoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Inghilterra per un incontro con il premier Keir Starmer.

Il discorso di Trump a DavosIl presidente statunitense Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

In diretta: Zelensky (Ucraina) a Davos, World Economic Forum 2026

