Il Ctv Messina ripescato in Serie A1 | arrivata la comunicazione ufficiale dalla Fitp

Il Circolo Tennis e Vela di Messina è stato ufficialmente ripescato in Serie A1, come comunicato dalla Fitp. Dopo la retrocessione dello scorso novembre, questa decisione rappresenta un’importante opportunità per il club di riprendere il percorso nella massima serie nazionale. La notizia arriva con soddisfazione per la società e i suoi tesserati, segnando un nuovo capitolo nel loro impegno nel tennis italiano.

Grande gioia per il Circolo Tennis e Vela di Messina, che ritorna in A1 dopo la retrocessione maturata lo scorso novembre. In giornata, infatti, è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del Fitp, con la quale si dava seguito alla precedente richiesta avanzata dal gruppo dirigenziale presieduto da Tato Spatari. Il Ctv, dopo la sconfitta al playout con Ravenna, riprende il posto di Forte dei Marmi che ha rinunciato alla massima serie. Una notizia importante per tutto il movimento locale, che dunque potrà continuare a militare in massima serie.

