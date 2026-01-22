Il croissant firmato AI Il mix perfetto per lo sport

Il croissant firmato “AI” combina tecnologia e tradizione, offrendo un’esperienza unica. Il suo algoritmo innovativo si unisce alla qualità degli ingredienti naturali, creando un prodotto equilibrato e raffinato. Un connubio tra modernità e genuinità, pensato per chi cerca un piacere autentico senza rinunciare alla ricerca tecnologica. Un mix perfetto per chi desidera un alimento che unisca gusto e innovazione, anche durante l’attività sportiva.

Il freddo e cibernetico algoritmo, associato alla poesia che nasce dalla squisitezza di ingredienti genuini. Un croissant creato dall’intelligenza artificiale. Proprio così. E’ sbarcato ed è già in vendita al bar pasticceria Carpe Diem, di Giacomo Vicini, nel centralissimo corso Cavour di Altopascio. "Si tratta di prodotti che rispettano la chimica degli alimenti – dichiara l’imprenditore – che è stato ribattezzato croissant proteico, questo perché soddisfa il fabbisogno energetico, ad esempio, di chi fa sport. Quando si tratta di pasticceria, però, è difficile è associare la bontà con l’aspetto della salute e delle calorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il croissant firmato “AI“. Il mix perfetto per lo sport Lo sport che allunga la vita? Il mix è la scelta miglioreLo sport può contribuire a migliorare la qualità e la durata della vita, ma non esiste un’attività universale. Leggi anche: Chainsaw man reze arc il mix perfetto di azione emozioni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Croissants fascinate me Argomenti discussi: Il croissant firmato AI. Il mix perfetto per lo sport. Ogni colazione merita il suo momento di pace: un dolce croissant, un caffè caldo e due raggi di sole Regalati una notte di relax in Tenuta #TenutaLaCascinetta #Location #FarmHouse #Pinerolo #Hotel - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.