Il crac di Butler il futuro di Curry il caso Kuminga | Warriors è la fine di un' era

Il recente periodo dei Golden State Warriors è segnato da eventi che evidenziano le difficoltà attuali della squadra. La perdita di una stella fino a fine stagione, le incertezze sul futuro di un altro giocatore e le sfide di un talento emergente riflettono uno stato di crisi e cambiamento. Questi episodi rappresentano un momento di riflessione per il team, che deve affrontare le conseguenze di un passato di successo e le incertezze del presente.

Golden State ha perso la star per il resto della stagione. Steph Curry il Robin che doveva aiutarlo ad andare a caccia di un ultimo titolo. Ecco quanto pesa davvero Jimmy Butler ko. Lo sguardo di Steph Curry dice tutto. Jimmy Butler gli sta passando davanti, il crociato del ginocchio destro in pezzi, sorretto da due compagni sulla via dello spogliatoio. E verso quello che rischia di essere il tramonto dell'era Warriors, quella in cui Golden State sogna il titolo seguendo le magie del suo leggendario numero 30. Jimmy era il suo numero due, la sua spalla, l'indispensabile Robin di un Batman ancora grande ma che da solo non può salvare Gotham City, o meglio Golden State.

