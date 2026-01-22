Il Comune ha istituito un settore interno dedicato alla riscossione dei tributi, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza. Questa misura rappresenta un passo avanti nella riorganizzazione avviata nell’autunno scorso, finalizzata a ottimizzare i processi amministrativi e garantire una gestione più efficace delle entrate comunali. L’intervento si inserisce in un quadro di modernizzazione volto a migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Sarà diretto da Stefania Storti e ha come obiettivo il miglioramento della capacità di riscuotere e quindi liberare risorse utili. Luca Chiantore nuovo dirigente del settore “Risorse finanziarie” Con il nuovo anno va a segno un ulteriore tassello della riorganizzazione comunale iniziata nell’autunno scorso. Nasce, infatti, il settore "Risorse patrimoniali, tributi e riscossione", la cui guida, dal 1° febbraio sarà affidata a Stefania Storti che per oltre 11 anni ha diretto il settore "Risorse finanziarie e patrimoniali". A lei il compito di presidiare la gestione tributaria dell’Ente e delle imposte comunali al fine di perseguire al meglio la giustizia tributaria e massimizzarne il grado di riscossione, con l’obiettivo di ridurre gli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità e liberare risorse essenziali per l’implementazione dei servizi esistenti e per svilupparne di nuovi.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Comune, esposto in Procura: "Irregolarità per provare a esternalizzare la riscossione tributi e ritorsioni a dirigenti"

Riscossione coattiva dei tributi, Petrotto: "No a ditta privata"

Argomenti discussi: Il Comune punta su teatro e cultura per rilanciare il territorio; Disordini di Capodanno al quartiere Compagnoni, il Comune punta su azioni socio-educative; Il Comune punta su una riscossione più efficiente dei tributi e istituisce un settore interno specifico; Monteforte, il Comune punta sulla videosorveglianza integrata.

