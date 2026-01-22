Il Comune punta su una riscossione più efficiente dei tributi e istituisce un settore interno specifico
Il Comune ha istituito un settore interno dedicato alla riscossione dei tributi, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza. Questa misura rappresenta un passo avanti nella riorganizzazione avviata nell’autunno scorso, finalizzata a ottimizzare i processi amministrativi e garantire una gestione più efficace delle entrate comunali. L’intervento si inserisce in un quadro di modernizzazione volto a migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle imprese.
Sarà diretto da Stefania Storti e ha come obiettivo il miglioramento della capacità di riscuotere e quindi liberare risorse utili. Luca Chiantore nuovo dirigente del settore “Risorse finanziarie” Con il nuovo anno va a segno un ulteriore tassello della riorganizzazione comunale iniziata nell’autunno scorso. Nasce, infatti, il settore "Risorse patrimoniali, tributi e riscossione", la cui guida, dal 1° febbraio sarà affidata a Stefania Storti che per oltre 11 anni ha diretto il settore "Risorse finanziarie e patrimoniali". A lei il compito di presidiare la gestione tributaria dell’Ente e delle imposte comunali al fine di perseguire al meglio la giustizia tributaria e massimizzarne il grado di riscossione, con l’obiettivo di ridurre gli accantonamenti nel Fondo crediti di dubbia esigibilità e liberare risorse essenziali per l’implementazione dei servizi esistenti e per svilupparne di nuovi.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Comune, esposto in Procura: "Irregolarità per provare a esternalizzare la riscossione tributi e ritorsioni a dirigenti"
Riscossione coattiva dei tributi, Petrotto: "No a ditta privata"Petrotto invita a revocare la delibera di Giunta che autorizza l’affidamento a una ditta privata della riscossione coattiva dei tributi comunali.
