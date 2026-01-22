Una donna, Stella, condannata a 14 anni di carcere per l’uccisione del suo compagno con un fendente, ha ottenuto le attenuanti. La vicenda si inserisce in un contesto di relazioni complicate, caratterizzate da tensioni e violenze reciproche. L’imputata, giovane, madre di un bambino e incensurata, ha collaborato attivamente con le autorità, rispettando le misure restrittive fin dall’inizio delle indagini.

"Una relazione tossica con forti tensioni, incomprensioni, insulti, violenze a tratti reciproche" ma l’imputata "è giovane, madre di un bambino, incensurata, ha collaborato sin dall’inizio delle indagini rispondendo alle domande e non ha mai violato gli arresti domiciliari". E per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante della relazione affettiva con la vittima cade la pena dell’ergastolo, sostituita con 14 anni di reclusione. È la condanna chiesta ieri mattina dal pm della Procura di Monza, Alessio Rinaldi, nel processo davanti alla Corte di Assise di Monza per Stella Ovidia Boggio, la 34enne interior designer che la notte dell’Epifania del 2025 ha ucciso con un’unica coltellata al petto il compagno 38enne Marco Magagna, impiegato di Arese, ospite nella mansarda della donna a Bovisio Masciago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il compagno ucciso con un fendente. Concesse le attenuanti a Stella. L’accusa:"Per lei 14 anni di carcere"

Marco, ucciso con una coltellata. Concesse le attenuanti a Stella. L’accusa: "Per lei 14 anni di carcere"Marco è stato ucciso con una coltellata, mentre a Stella sono state concesse le attenuanti e l’accusa propone una pena di 14 anni di carcere.

Uccise il compagno con una coltellata, chiesti 14 anni di carcere per Stella Boggio: “Relazione tossica”La Procura di Monza ha chiesto una condanna di 14 anni di carcere per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il suo compagno a Bovisio Masciago.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Studente accoltellato in classe dal compagno. L'aggressore ammette: Ucciso per delle foto; Accoltellato in classe, il compagno confessa: L’ho ucciso per quelle foto con la mia ragazza; La Spezia, ucciso in classe da un compagno. La confessione del killer: Volevo ammazzarlo.

Uccise il compagno con una coltellata al cuore: il pm chiede 14 anni per Stella BoggioStella Boggio venne arrestata con l'accusa di aver ucciso con una coltellata al cuore il compagno Marco Magagna di 38 anni. Il fatto era avvenuto il 7 gennaio del 2025 nell'appartamento condiviso ... monzatoday.it

Accoltellato in classe, il compagno confessa: L’ho ucciso per quelle foto con la mia ragazzaOra la posizione del liceale è gravissima. L’interrogatorio davanti al magistrato si è concluso l'arresto per omicidio. Il pm sta valutando se contestare l'aggravante della premeditazione dovuta all'e ... lanazione.it

La 34enne ha ucciso il compagno la notte dell'Epifania del 2025 nella sua casa a Bovisio Masciago. L'accusa prevede la condanna all'ergastolo, ma la Procura vuole concederle le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata facebook

Ucciso in classe, il compagno di scuola: “Qui risse e tipi violenti. Nulla sarà come prima” x.com