Il compagno di Valentino ricorda con tristezza i momenti condivisi, evidenziando l’importanza delle parole lasciate. Con parole semplici e sincere, descrive la perdita di un percorso lungo quarantatré anni, sottolineando come questa assenza abbia lasciato un vuoto profondo nella sua vita. Un ricordo che testimonia il valore delle emozioni e il legame duraturo tra due persone, anche nei momenti più difficili.

AGI - "Quarantatrè anni sono tantissimi, è una vita. È difficile anche solo pensarci, ora la mia vita è senza spirito". Lo dice Bruce Hoeksema, compagno di Valentino, parlando con i cronisti tornando per il pomeriggio dalla camera ardente in Piazza Mignanelli. "Per me è impossibile non continuare a tramandarne la memoria, io lo vivo ogni giorno", aggiunge. Con lui anche i due cani, Maud e Moon, "anche loro erano suoi amori". Alla domanda su come stia affrontando questi giorni, risponde senza nascondere il dolore: "Sono devastato, devastato". "Le ultime parole che mi ha detto? Ti amo", ha concluso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il compagno di Valentino: "Le sue ultime parole? Ti amo"

“Le sue ultime ore…”. Valentino, come è morto l’imperatore della moda italianaValentino Garavani, icona della moda italiana, è scomparso dopo un lungo periodo di riflessione e silenzio.

Leggi anche: «Ti amo oggi come allora». l'attrice celebra le nozze d'argento con Michael Douglas con parole (e foto) emozionanti. Il marito le risponde in maniera altrettanto romantica

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LORIS REGGIANI – Romagna, amici e paddock: gli anni che non torneranno – Mig Babol Ep. 17 S. 2

Argomenti discussi: Da Giammetti a Hoeksema: i grandi amori che hanno segnato la vita di Valentino; Gli amori di Valentino Garavani morto oggi a 93 anni; Valentino morto, chi è Giancarlo Giammetti: il primo incontro, i 12 anni d'amore, il sodalizio lavorativo, l'eterna amicizia; Hoeksema, l'ultimo compagno di Valentino: 'Continua a vivere in ogni mio giorno'.

Chi è Vernon Bruce Hoeksema, il compagno di Valentino: gli è stato accanto per 43 anniBruce Hoeksema e Valentino Garavani hanno condiviso 43 anni di vita insieme, come ha sottolineato nel necrologio per l'amato stilista venuto a mancare ... fanpage.it

Vernon Bruce Hoeksema ricorda il compagno Valentino e i loro 43 anni di vita insiemeLa dedica con cui Bruce ha voluto salutare il compagno di una vita è stata affidata alle pagine del Corriere della Sera. Il tributo a una vita insieme che vivrà nel suo ricordo e nella sua legacy. elle.com

L'addio a Valentino.Giammetti, storico compagno e collaboratore:”Se n'è andato nel sonno,senza soffrire".La camera ardente aperta fino alle 18.00. I funerali domani mattina alle 11.00 presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della R x.com

Bruce Hoeksema, l’ultimo compagno di Valentino arriva alla camera ardente del grande stilista in piazza Mignanelli, accompagnato dai carlini Moon e Maude. Ex modello, suo braccio destro per molti anni, si è poi convertito al business e ha fondato un brand - facebook.com facebook