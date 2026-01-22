Il Cinema di Bellano compie 20 anni | per festeggiarlo arriva Giacomo Poretti

Il Cinema di Bellano celebra i suoi 20 anni dalla riapertura del 26 gennaio 2006, occasione in cui è stata inaugurata la sala cinematografica e teatrale dopo i lavori di riqualificazione. Un traguardo importante per il territorio, che testimonia l’impegno nel mantenere vivo uno spazio dedicato alla cultura e all’intrattenimento locale. Per questa occasione, sarà presente Giacomo Poretti, contribuendo a rendere speciale questa ricorrenza.

Il 26 gennaio 2006 veniva riaperta al pubblico, dopo i lavori di riqualificazione, e inaugurata la sala cinematografica e teatrale di Bellano. Vent'anni di storia fatta di film, ma non solo. Un traguardo che merita di essere celebrato con chi, questa storia, ha contributo a scriverla: volontari.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

