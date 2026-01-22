Il Ciclone Harry non arriverà a Roma e nel Lazio ma da venerdì pioggia fino al weekend

Il Ciclone Harry non raggiungerà Roma e il Lazio, ma da venerdì si prevedono piogge diffuse fino al weekend. Secondo il metereologo di Meteo Expert, Flavio Galbiati, il maltempo interesserà principalmente altre zone, mentre il fenomeno non avrà impatti diretti sulla regione. Restano comunque in previsione condizioni di tempo instabile e pioggia, che richiedono attenzione alle condizioni meteo nei prossimi giorni.

Fanpage.it ha intervistato il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati che ha spiegato come il ciclone Harry non interesserà il Lazio, ma arriva il maltempo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Meteo, a Foggia tempo stabile fino a venerdì: nel weekend torna la pioggia

Leggi anche: Allerta meteo di colore giallo a Roma e nel Lazio giovedì 30 e venerdì 31 ottobre: pioggia e vento

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Maltempo in Sardegna, Sicilia e Calabria: comincia la conta dei danni per il ciclone Harry; Il ciclone Harry non è finito, ancora 24-48 ore di tempesta: venti fino a 150 km/h e onde fino a 10 metri; Ciclone Harry: nuova allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna, crolli e mareggiate, evacuati; Allerta rossa per il ciclone Harry in Sicilia, a Fondachello e Letojanni il mare travolge le strade dei paesi.

Catania in ginocchio, il ciclone Harry non si arresta: mareggiate e allagamenti lungo la costa. Evacuate decine di famiglieRisveglio segnato dall’emergenza a Catania, colpita da una violenta ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry. Le mareggiate hanno invaso la zona costiera della città, costringendo all’e vacuazio ... affaritaliani.it

Allerta rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria, il ciclone Harry non si ferma: Fenomeno mai osservato negli ultimi tempiIl ciclone Harry non si ferma. Anche oggi, 21 gennaio, la situazione rimane critica in tre regioni: Sardegna, Sicilia e Calabria, alle prese con evacuazioni, mareggiate e venti di burrasca. Scuole chi ... ilfattoquotidiano.it

Domani il ministro della Protezione civile in Sicilia nelle zone colpite dal ciclone Harry - facebook.com facebook

Ciclone Harry, il giorno dopo: la devastazione a Riposto (e non solo) è l’eccezione che diventa regola in territori sempre più fragili x.com