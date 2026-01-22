Il ciclone Harry dimostra che costruire sulla sabbia è un errore | è ora di ripensare la pianificazione costiera

Il ciclone Harry evidenzia l’importanza di una pianificazione costiera solida e sostenibile. Costruire su basi fragili può comportare gravi conseguenze in caso di eventi naturali estremi. Analogamente, i Vangeli sottolineano che le decisioni sagge si fondano su principi solidi e duraturi. È ora di ripensare alle strategie di tutela e sviluppo delle aree costiere, puntando su approcci responsabili e ben strutturati per garantire sicurezza e preservazione.

I Vangeli di Matteo e di Luca insegnano che i saggi costruiscono sulla roccia, gli stolti sulla sabbia. La casa sulla roccia resiste, quella sulla sabbia è spazzata via dalle tempeste. Harry (un ciclone) flagella le coste italiane e causa danni importanti alle strutture costruite sulla linea di costa. Le tempeste ci sono sempre state, e hanno eroso le coste con le mareggiate, ma con il cambiamento climatico gli eventi estremi sono sempre più frequenti ed intensi. Evidentemente chi ha pianificato l’uso delle coste non ha letto il Vangelo, visto che molte delle infrastrutture sono state costruite direttamente sul litorale, spesso su coste sabbiose. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

