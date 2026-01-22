Il ciclista amico dei bimbi il criminologo l’ex capo dei ghisa il vecchio poliziotto | chi sono le new entry in Comune a Milano

A Milano, nuove figure entrano nel Comune, tra cui un ex capo dei ghisa, un criminologo, il ciclista amico dei bambini e un veterano delle forze di polizia. Questi professionisti supporteranno l’amministrazione nella gestione della sicurezza, in un contesto in cui il sindaco Giuseppe Sala conferma la delega al settore. Sono stati istituiti il Comitato per la sicurezza cittadina e l’Osservatorio sulla sicurezza democratica, strumenti fondamentali per la tutela della città.

Milano, 22 gennaio 2026 – Mentre il sindaco Giuseppe Sala terrà la delega alla Sicurezza, in Comune vengono costituiti due organismi: il Comitato per la sicurezza cittadina e l’Osservatorio per la promozione di politiche di sicurezza democratica. Del primo faranno parte lo stesso sindaco, il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli, l’assessore Marco Granelli e due new entry: Angelo Giuseppe Re, ex questore di Sondrio, e Tullio Mastrangelo, già comandante della Polizia locale di Milano. Ma ci sarà una terza figura in più: Roberto Cornelli, ordinario di Criminologia della Statale, che coordinerà l’Osservatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

