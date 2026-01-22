Il centrodestra riscrive la legge sugli stupri | spunta il principio del dissenso

Il centrodestra sta modificando la proposta di legge sugli stupri e il consenso, introducendo il principio del

La leghista Giulia Bongiorno ha presentato una riformulazione del testo già approvato dalla Camera. Le opposizioni: "Irricevibile" Il centrodestra riscrive la proposta di legge sullo stupro e sul consenso esplicito. Il testo già approvato alla Camera e frutto dell'intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si era arenato in Senato dopo gli approfondimenti chiesti dalla maggioranza. E ora spunta una riformulazione in cui si mette al centro il "dissenso" come principio per definire e valutare una violenza sessuale. Il nuovo testo è stato messo a punto dalla relatrice Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia.🔗 Leggi su Today.it

Ddl Violenza donne, da Bongiorno testo riformulato: al centro principio del ‘dissenso’La presidente della commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, ha presentato una proposta di riformulazione del ddl contro la violenza sulle donne, originariamente approvato dalla Camera con l’obiettivo di rafforzare il principio del ‘libero consenso’.

Roma, occupato il liceo della «lista stupri» nei bagni: «La preside tace e strumentalizza il dissenso»Il liceo Giulio Cesare di Roma è stato occupato dagli studenti in risposta alla recente vicenda della «lista stupri» apparsa nei bagni dell'istituto.

