Il Centro Guido Dorso al Quirinale | donata a Mattarella La rivoluzione meridionale che compie 100 anni

Il Centro Guido Dorso ha consegnato al Presidente Mattarella una copia de “La rivoluzione meridionale”, pubblicata 100 anni fa. La donazione, avvenuta il 21 gennaio al Quirinale, sottolinea l'importanza storica e culturale di questa opera nel contesto del Sud Italia. La delegazione del Centro, guidata dal presidente Luigi Fiorentino, ha così rafforzato il legame tra ricerca e memoria storica.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi, 21 gennaio, al Quirinale una delegazione del Centro di ricerca Guido Dorso, guidata dal presidente Luigi Fiorentino. Nel corso dell’incontro è stata donata al Capo dello Stato la nuova edizione de La rivoluzione meridionale di Guido Dorso, pubblicata in occasione del centenario dalla prima uscita dell’opera, uno dei testi fondativi del pensiero meridionalista italiano. Alla cerimonia erano presenti Guido Melis, Amedeo Lepore ed Elisa Dorso. L’incontro ha rappresentato un momento di riconoscimento istituzionale per il lavoro di ricerca e valorizzazione portato avanti dal Centro, impegnato nella rilettura critica delle grandi questioni del Mezzogiorno alla luce delle trasformazioni contemporanee.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Guido Dorso e "La rivoluzione meridionale": un secolo di domande ancora aperte Leggi anche: La rivoluzione meridionale 100 anni dopo Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Il Presidente Mattarella incontra una delegazione del Centro di Ricerca Guido Dorso; Il Centro Guido Dorso al Quirinale per incontrare Mattarella: donata al presidente La rivoluzione meridionale; Mattarella riceve al Quirinale il Centro di Ricerca Guido Dorso. Il Centro Dorso al Quirinale, donata al presidente Mattarella la nuova edizione della Rivoluzione MeridionaleRiconoscimento di prestigio per il Centro Guido Dorso. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Centro di Ricerca Guido Dorso, guidata dal presid ... corriereirpinia.it PRESIDENZA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA INCONTRA IL CENTRO DI RICERCA DORSO, DONATO IL LIBRO SULLA RIVOLUZIONE MERIDIONALE»Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Centro di Ricerca Guido Dorso, guidata dal presidente Luigi ... agenziagiornalisticaopinione.it Delegazione del Centro di Ricerca “Guido Dorso” ricevuta da Mattarella #guidodorso #Mattarella #RivoluzioneMeridionale #avellino #telenostra - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.