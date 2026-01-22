Il carnevale di Bientina si rinnova attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, che contribuiscono a mantenere vive tradizioni secolari. La presenza dei giovani, come il gruppo I Bientinacci, testimonia come il passaggio generazionale rappresenti la vera forza di questa festa. Pronti a sfilare, uniti nel rispetto delle radici, continuano a rendere il carnevale un momento di identità e comunità per tutta la città.

Di generazione in generazione, il carnevale di Bientina continua a tramandare le proprie tradizioni. "Una sera eravamo più di 30 a lavorare ai carri – riferisce Riccardo Giuliani volontario - finalmente c’è un gruppo giovani, denominato I Bientinacci, che prendono il nome proprio dal simbolo del carnevale che è ‘Il Bientinaccio". Ogni sera, tra cartapesta, pennelli e colori, numerosi volontari si ritrovano con entusiasmo a allestire i carri creando scenografie uniche. Sempre ricco di sorprese, per questa edizione il gruppo ha lavorato incessantemente per regalare ai bambini una sorpresa “ghiacciata”, ancora top secret. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il carnevale è... giovane: "Il cambio generazionale è la nostra vera forza". Bientina pronta a sfilare

