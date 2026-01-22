il caos globale e la delusione di una democrazia a tempo determinato

In un contesto globale caratterizzato da instabilità e delusioni, è essenziale affrontare con lucidità le dinamiche politiche e sociali. La ripetizione di un copione già visto evidenzia come, spesso, i danni siano più umani che politici. Riconoscere questa realtà permette di affrontare con chiarezza le sfide di una democrazia che, troppo spesso, si presenta come temporanea e precaria. Solo così si può sperare in un cambiamento autentico e duraturo.

A un certo punto bisogna smettere di far finta di non vedere. Perché c’è un copione che si ripete, sempre uguale, e ogni volta lascia dietro di sé macerie umane prima ancora che politiche. È successo in Afghanistan. Sta succedendo in Iran. È successo, di nuovo, in Venezuela. L’Afghanistan lo ricordiamo tutti. Vent’anni di promesse solenni, di discorsi sui diritti, sulle donne, sulla libertà. Poi, quando è arrivato il momento di restare davvero, ce ne siamo andati in fretta. Non in silenzio: in fretta. E chi è rimasto aggrappato a quegli aerei non stava solo scappando da un regime, stava scappando da una bugia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

