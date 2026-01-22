Il candidato sindaco Forchielli | Ronde per la sicurezza la prima cosa che farei

Alberto Forchielli, candidato sindaco alle elezioni del 2027 a Bologna, ha dichiarato che la priorità in ambito di sicurezza sarebbe l’organizzazione di ronde. Questa proposta è stata espressa durante un’intervista alla rivista InCronaca del Master di Giornalismo, evidenziando un approccio diretto e pratico per affrontare le questioni di sicurezza urbana nella città.

L'imprenditore bolognese ed 'estremista di centro' del partito Ora: "Contro spaccio e criminalità serve assessore della notte" Per la sicurezza a Bologna “la prima cosa che farei è organizzare delle ronde”. Così Alberto Forchielli, candidato sindaco alle elezioni del 2027, in un’intervista alla rivista InCronaca del Master di Giornalismo. L’imprenditore bolognese 70enne, che si definisce “estremista di centro”, ha affrontato il tema della criminalità in città, tornato nel dibattito politico dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio in stazione e altri recenti fatti di cronaca. Ronde, sì, ma non “politicizzate” o “qualcosa di ideologizzato”, specifica il leader del partito ‘Ora!’ e fondatore del Movimento Drin Din.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

