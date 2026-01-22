Il Bologna ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Celtic nella partita di Europa League, rimontando due gol avversari. La prestazione mantiene aperte alcune speranze di qualificazione, ma rende difficile puntare direttamente agli ottavi di finale. La sfida evidenzia i margini ancora presenti per il percorso europeo dei rossoblù, che dovranno ora affrontare le prossime gare con determinazione e attenzione.

Difficile però adesso puntare alla qualificazione diretta agli ottavi BOLOGNA - Il Bologna pareggia in casa per 2-2 con il Celtic e vede allontanarsi le possibilità di una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il doppio vantaggio ospite, gli emiliani pareggiano nella ripresa grazie a Dallinga e Rowe ma senza riuscire a completare una rimonta contro una squadra rimasta in 10 per circa un'ora. È uno svarione clamoroso di Skorupski, dopo soli 6 minuti, a spianare la strada agli avversari. Il portiere sbaglia un rinvio e consegna la palla a Maeda, il quale serve a centro area Hatate che segna a porta vuota il più facile dei gol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa League

Diretta gol Europa League LIVE: Celtic Roma 0-1 gol di Mancini! Celta Vigo Bologna 0-0Segui in tempo reale gli aggiornamenti della sesta giornata di Europa League, con focus su Celtic-Roma e Celta Vigo-Bologna.

Diretta gol Europa League: inizia Bologna Celtic!Alle ore 18:45 e 21:00 si svolgono le partite di Europa League tra Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda, rispettivamente.

