Il bianco per l’ultimo saluto In 5mila omaggiano Valentino

In occasione dell’ultimo saluto a Valentino, cinque mila persone si sono raccolte per rendere omaggio. La cerimonia ha attirato l’attenzione sulla boutique Valentino in piazza Mignanelli, dove le vetrine oscurate testimoniano il rispetto e la memoria di uno dei grandi del mondo della moda. Un momento di raccoglimento che ha coinvolto molti, sottolineando l’importanza di un’icona che ha lasciato un’impronta indelebile nel settore.

Svoltando da piazza di Spagna in piazza Mignanelli, lo sguardo non può non soffermarsi sulle vetrine oscurate della boutique Valentino. In bianco campeggia una citazione dello stilista, morto a 93 anni lo scorso 19 gennaio: "I love beauty, it’s not my fault". Comincia con questa immagine il primo giorno della camera ardente con cui chi lo ha conosciuto, che sia personalmente o attraverso la sua arte, lo ha omaggiato nello stesso posto dove tutto è iniziato, l’attuale sede di Pm23. "Abbiamo cominciato qua dentro, in questo palazzo – ha raccontato Giancarlo Giammetti, che con lui ha condiviso carriera e sogni –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'ultimo saluto a Valentino: i funerali e la camera ardenteIl 19 gennaio a Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana.

