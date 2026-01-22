L’Unione Europea ha adottato recenti misure che limitano la libertà di espressione nei confronti delle critiche agli islamisti. In un contesto di crescente tensione geopolitica, queste decisioni riflettono un rapporto complesso tra le istituzioni di Bruxelles e le sfide della realtà sociale e politica. È importante analizzare come tali linee guida influenzino il dibattito pubblico e le libertà fondamentali nel continente.

Mentre il mondo è diviso tra tensioni geopolitiche e scenari allarmanti, l'Unione Europa continua a sfornare documenti, linee guida, raccomandazioni che testimoniano lo scollamento dell'establishment di Bruxelles con la realtà. Dopo le linee guida sul linguaggio inclusivo per gli stati candidati all'adesione, lunedì la Commissione europea ha adottato la "nuova strategia dell'Ue contro il razzismo" in cui descrive un'Europa percorsa da rigurgiti razzisti. L'iniziativa è stata presentata dal commissario Ue alle Emergenze Hadja Lahbib secondo cui "il razzismo strutturale sarà al centro della nostra nuova strategia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il bavaglio di Bruxelles per chi critica gli islamisti

Pacchetto sicurezza, Piantedosi: «Gli italiani possono fidarsi di noi, non prendiamo lezioni da chi ci critica»Il nuovo pacchetto sicurezza, previsto per il prossimo Consiglio dei ministri, rappresenta un intervento legislativo di rilievo.

«Non andate a studiare a Londra». Abu Dhabi teme gli islamisti inglesiGli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di sospendere i finanziamenti per gli studenti che intendono studiare nel Regno Unito, motivando questa scelta con preoccupazioni legate al rischio di proselitismo islamista.

L’Unione Europea usa l’antirazzismo come scusa per censurare chi dice la verità. Chi denuncia il pericolo dell’islamizzazione, per Bruxelles, va messo a tacere. Pensano di zittirci con questi bavagli ideologici ma non ci riusciranno! - facebook.com facebook