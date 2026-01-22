Il bambino nel vento a Formigine testimonianze e canzoni in occasione della Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della Memoria, il Comune di Formigine propone per Venerdì 23 gennaio alle ore 21, presso l'Auditorium Spira mirabilis (Via Pagani 25), lo spettacolo "Il bambino nel vento".Lo spettacolo, curato da Modena per gli altri ODV, è un viaggio toccante, che ci porta in un.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Due appuntamenti a Montesilvano in occasione della Giornata della memoriaIl Comune di Montesilvano conferma anche quest’anno le iniziative in occasione della Giornata della memoria, dedicata alla riflessione sull’olocausto e gli eventi della Seconda guerra mondiale nel territorio abruzzese.
The Space Cinema, l’anteprima del film “Elena del ghetto” in occasione della Giornata della MemoriaIl 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, tutti i cinema The Space Cinema d’Italia ospiteranno l’anteprima del film “Elena del ghetto”.
