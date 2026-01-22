Il 14enne ritrovato a Milano indossava scarpe diverse dal giorno della scomparsa | al vaglio le chat

Il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio è stato ritrovato a Milano. Durante le verifiche, è stato notato che indossava scarpe diverse rispetto a quelle del giorno della scomparsa. Le autorità stanno esaminando le conversazioni sui social e le chat del ragazzo per ricostruire le ultime ore e chiarire le circostanze del suo allontanamento.

