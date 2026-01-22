Il 10 per cento dei ragazzi soffre di disturbi mentali

Nel 2026, a Cesena, si stima che il 10% dei giovani affronti disturbi mentali. Un dato che evidenzia l'importanza di sensibilizzare e promuovere interventi di supporto. La salute mentale dei ragazzi rappresenta una sfida crescente, richiedendo attenzione e risposte concrete per garantire un futuro più stabile e sereno.

Cesena, anno 2026. Benvenuti in un presente con poche certezze e tanti rischi, soprattutto per la fascia più giovane della popolazione. Lo dicono i dati, quelli forniti dal presidente della Società Italiana di Psichiatria e dei Disturbi di Personalità Michele Sanza, secondo i quali un ragazzo su dieci oggi soffre di disturbi mentali. Aspetto le cui conseguenze sono già palpabili nell'ottica della proiezione futura, dal momento che l'80% degli adulti che convivono con queste patologie, le stanno affrontando fin dai tempi dell'adolescenza o addirittura dell'infanzia. "Sgombro subito il campo da ogni dubbio – chiarisce Sanza – dicendo che non si possono accostare criticità di questo genere ai fatti tragici raccontati attualmente dalle cronache nazionali.

