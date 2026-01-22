Ieri in Campania | Avellino mobbing a dipendente comunale

Il 21 gennaio 2026, in Campania, si è parlato del caso di Paola De Angelis, dipendente del Comune di Avellino vittima di mobbing. Dopo un lungo percorso giudiziario, il Commissario Straordinario ha avviato l’iter per un risarcimento di 70 mila euro, ancora da liquidare. Questa vicenda evidenzia le difficoltà e le sfide legate ai processi di tutela dei diritti dei lavoratori pubblici nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026. Avellino – Ancora nessun risarcimento è ancora stato liquidato a Paola De Angelis, dipendente del Comune di Avellino vittima di mobbing che, dopo una lunga battaglia sia mediatica che soprattutto giudiziaria, nei giorni scorsi è tornata alla ribalta delle cronache dopo che il Commissario Straordinario di Piazza del Popolo con una delibera pubblica sull’albo pretorio, ha avviato l’iter per il riconoscimento di un debito fuori bilancio 70mila euro quale risarcimento per il danno subito. ( LEGGI QUI ) Benevento – L’esclusione di Benevento dalle dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028 lascia un retrogusto amaro che va oltre il risultato formale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Mobbing a dipendente disabile, il Comune di Avellino condannatoIl Comune di Avellino è stato condannato a risarcire con 70 mila euro un dipendente disabile, riconoscendo la sua responsabilità in un caso di mobbing.

Ieri in Campania: un milione vinto ad Avellino, paura ai Campi FlegreiEcco le principali notizie di ieri in Campania: a Mercogliano, un milione di euro vinti, mentre ai Campi Flegrei si registra un episodio di paura.

