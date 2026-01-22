Idioti… L’annuncio di Gratteri dopo il blitz della polizia | è choc chi hanno arrestato

Dopo un'operazione nel Casertano, la polizia ha arrestato 17 persone, evidenziando ancora una volta il problema dell'impiego dei minori nei clan. Le indagini sottolineano l'importanza di affrontare con serietà queste tematiche per garantire la sicurezza e il benessere della comunità.

L’operazione di polizia condotta nel territorio del Casertano si conclude con 17 arresti e riporta al centro dell’attenzione il tema dell’utilizzo dei minori nei clan. Nel corso della conferenza stampa, le dichiarazioni del procuratore Nicola Gratteri hanno evidenziato la gravità del fenomeno, descrivendo il quadro criminale emerso dall’indagine come particolarmente allarmante. Nel suo intervento, il procuratore ha sottolineato l’impiego sistematico dei giovanissimi da parte delle organizzazioni criminali, affermando: “Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Blitz della polizia, 17 arresti: chi sono. Gratteri choc: “Utili idioti…”Un'operazione di polizia nel casertano ha portato all’arresto di 17 persone, suscitando commenti e reazioni.

