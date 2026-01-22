i tifosi del marsiglia arrabbiati con de zerbi per la sconfitta col liverpool anche i giocatori potrebbero opporsi alle sue tattiche

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Liverpool in Champions League, i tifosi del Marsiglia esprimono delusione nei confronti di De Zerbi. La partita ha sollevato anche dubbi tra alcuni giocatori, che potrebbero opporsi alle scelte tattiche dell’allenatore. La qualificazione ai play-off dipenderà dalla prossima sfida di mercoledì, momento cruciale per il club e il team.

Il Marsiglia ha perso 3-0 con il Liverpool in Champions e ora si giocherà la qualificazione ai play-off mercoledì prossimo. La sconfitta del Marsiglia col Liverpool. Rmc Spor t scrive: Mentre i tifosi marsigliesi uscivano dal Velodromo infastiditi dalla mancanza di audacia del Marsiglia e puntavano il dito sulle tattiche di Roberto De Zerbi, il tecnico italiano non sminuiva le sue parole nei confronti dei suoi giocatori: troppo volubili e non abbastanza maturi tatticamente. Alcuni tifosi avevano pagato a caro prezzo i loro biglietti e sognavano un emozionante match contro il Liverpool. La frustrazione è stata quindi maggiore dopo la pesante sconfitta contro gli inglesi, con la sensazione che il Marsiglia non avesse mai saputo essere all’altezza della partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

