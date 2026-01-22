I tifosi del Celtic omaggiano i partigiani bolognesi e cantano ‘Bella Ciao’

Nella mattinata del 22 gennaio 2025, alcuni tifosi del Celtic si sono riuniti davanti al sacrario dei partigiani bolognesi, rendendo omaggio ai combattenti della Resistenza. Prima della partita contro il Bologna di Italiano, hanno cantato “Bella Ciao” in segno di rispetto e solidarietà, sottolineando il legame simbolico tra le due battaglie per la libertà.

Bologna, 22 gennaio 2025 – In mattinata, quindi diverse ore prima della partita contro il Bologna di Italiano, alcuni tifosi del Celtic si sono radunati davanti al sacrario dedicato ai partigiani bolognesi caduti nei venti mesi dell'occupazione nazista. Hanno depositato una corona in ricordo del “sacrificio partigiano” e hanno intonato ‘Bella Ciao’, insieme a un artista irlandese. Gli scozzesi non sono nuovi a iniziative di questo tipo. Da anni la ‘Green Brigade’, il principale gruppo del tifo del Celtic Glasgow, è notoriamente schierata su posizioni di estrema sinistra e fortemente antifascista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

