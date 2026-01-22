I sindacati contro il test che chiede ai dipendenti di decidere chi deve essere licenziato | Un questionario che umilia e divide

La Fiom Cgil ha espresso preoccupazione per il questionario distribuito dall'azienda Bluergo di Treviso, che chiede ai dipendenti di indicare chi dovrebbe essere licenziato. La organizzazione sindacale considera questa iniziativa umiliante e divisiva, ritenendo che possa compromettere il clima di lavoro e il rispetto tra colleghi. La questione solleva importanti riflessioni sul ruolo dei questionari aziendali e sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

«Il questionario, presentato come un'indagine interna per "testare il clima aziendale", in realtà è una mossa scellerata che sposta la responsabilità del licenziamento sui lavoratori stessi. È inaccettabile, in un contesto di vera responsabilità scelte aziendali di questo tipo vanno governate con serietà e coinvolgimento di chi i lavoratori li rappresenta, ovvero è portatore dei loro interessi collettivi e individuali e non di un'opinione di un frangente. Come se non bastasse, la richiesta di indicare nome e cognome amplifica la pressione psicologica su ogni singolo dipendente, trasformando un ambiente di lavoro già teso in un campo di battaglia».

