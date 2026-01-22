I Re-Styler del Lazio | l' evoluzione dei consumi degli over50 di Roma e della regione

I Re-Styler del Lazio rappresentano una realtà in crescita tra gli over50 di Roma e della regione. Con un approccio maturo e consapevole, vedono la moda come un modo per esprimere sé stessi, mantenendo un forte legame con le tendenze contemporanee. Questo nuovo modo di vivere lo stile riflette una maggiore attenzione al benessere personale e alla cultura, segnando un’evoluzione nei consumi e nelle preferenze di questa fascia d’età.

Hanno un rapporto con la moda maturo, consapevole e pienamente contemporaneo. Sono i Re-Styler, gli italiani di età compresa fra i 50 e 65 e che guardano alla moda come spazio di espressione personale, benessere e connessione culturale. A tracciare i profili dei Re-Styler è stata un’indagine.🔗 Leggi su Romatoday.it

