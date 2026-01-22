Il 22 gennaio si disputano le partite della penultima giornata della fase a gironi di Europa League. Questi incontri rappresentano un momento importante per le squadre in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, con alcune sfide che potrebbero determinare il destino di diverse squadre nel torneo. Ecco una panoramica sui pronostici e le analisi delle partite in programma.

I pronostici di giovedì 22 gennaio, ci sono le partite della penultima giornata della League Phase di Europa League Uno spareggio per la qualificazione diretta, lo si potrebbe definire. Sì, perché Roma e Stoccarda, a due turni dalla fine della League Phase di Europa League, hanno gli stessi punti, 12, ed occupano rispettivamente il nono e il decimo posto della maxiclassifica, con i tedeschi avanti per la differenza reti (+7 contro il +5 dei giallorossi). Entrambe, dunque, hanno le medesime possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale direttamente, evitando i fastidiosi playoff. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 22 gennaio: Europa League

Pronostici di oggi 22 gennaio: penultima giornata di Europa LeagueOggi 22 gennaio si disputa la penultima giornata di Europa League, con partite che coinvolgono Roma e Bologna.

Leggi anche: I pronostici di giovedì 27 novembre: Europa League e Conference League

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pronostico Como-Milan quote recupero 16ª giornata Serie A; Pronostici Como - AC Milan: puntare sui padroni di casa con copertura; Giovedì 16 gennaio Pronostici sulle scommesse NHL: Lightning vs. Blues, Panthers vs. Hurricanes; Risultati di Serie A | Recuperi della 16^ giornata| Verona-Bologna 2-3 | Como-Milan 1-3 | Giovedì 15 gennaio.

I pronostici di giovedì 15 gennaio: Serie A, Bundesliga e Coppa del ReI pronostici di giovedì 15 gennaio, si recupera la partita tra Como e Milan in Serie A, si gioca pure in Bundesliga e Coppa del Re ... ilveggente.it

I pronostici di giovedì 8 gennaio: Serie A, Premier League e non soloI pronostici di giovedì 8 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Supercoppa di Spagna, Supercoppa di Francia e Saudi Pro League ... ilveggente.it

Dalle 16.00, tqq ore 18.40 https://www.ippodromoagnano.it/2026/01/15/agnano-trotto-giovedi-15-gennaio-16-00-pronostici-di-emilio-migliaccio/ #ippodromoagnano #newagnano #trotto #ippica #napoli #pronostici #sport #oggi #15gennaio #newagnanoaren facebook