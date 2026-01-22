I primi risultati dell' autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi | Morto per asfissia

Sono stati resi noti i risultati preliminari dell’autopsia su Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni deceduto durante la notte di Capodanno nella strage di Crans-Montana. Secondo le prime evidenze, la causa della morte è stata l’asfissia. La famiglia e le autorità continuano a seguire con attenzione gli sviluppi delle indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Il sedicenne sarebbe stato ucciso dai fumi dell'incendio nel locale 'Le Constellation' a Crans-Montana. Concluso l'esame la salma tornerà alla famiglia È morto per asfissia Giovanni Tamburi, il ragazzo bolognese di 16 anni che ha perso la vita la notte di Capodanno nella strage di Crans-Montana. Lo conferma l’autopsia eseguita sul suo corpo dal medico legale Paolo Fais e in fase di conclusione. Giovanni è stato presumibilmente ucciso dai fumi sprigionati dal rogo all’interno del locale ‘Le Constellation’, dopo che il soffitto ricoperto di materiale fonoassorbente è stato incendiato da delle candele pirotecniche.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Crans-Montana, in corso l’autopsia sul corpo di Giovanni TamburiInizia presso l'istituto di medicina legale di Bologna l'autopsia sul corpo di Giovanni Tamburi, il ragazzo di 16 anni deceduto nella notte di Capodanno durante l'incendio a Crans-Montana.

