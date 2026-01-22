I primi 25 anni dell’Osservatorio Gli studenti dialogano con Parolin

Da quotidiano.net 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Osservatorio celebra i suoi primi 25 anni con un dialogo tra studenti e il Cardinale Parolin. In un contesto sociale in rapido cambiamento, l’importanza di riflettere e approfondire le questioni diventa fondamentale. L’incontro sottolinea la necessità di dedicare tempo alla comprensione reale dei temi, andando oltre le parole vuote e favorendo un confronto che possa contribuire a un’analisi più autentica e consapevole del nostro tempo.

Roma, 22 gennaio 2026 – In una società sempre più veloce è necessario “trovare il tempo per far sedimentare le cose”, andando oltre agli “slogan che non incidono sulla realtà”. E, ancora, di fronte al mito del “successo a tutti i costi” e al conseguente senso di inadeguatezza, comprendere che “il fallimento fa parte della vita”. È un messaggio di speranza quello lanciato dal segretario di Stato vaticano, che ai giovani dice: "impegnatevi in politica”, per Paolo VI “la forma più alta di carità”. Aperte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si sono chiuse così, con 12 domande poste da alcuni dei circa 800 studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado presenti al cardinale Pietro Parolin, le celebrazioni per i 25 anni di attività dell’Osservatorio for independent thinking (già Osservatorio Permanente Giovani-Editori). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

i primi 25 anni dell8217osservatorio gli studenti dialogano con parolin

© Quotidiano.net - I primi 25 anni dell’Osservatorio. Gli studenti dialogano con Parolin

Gli studenti del Marconi dialogano con la scrittrice Anna Raviglione sul libro "Pino Scaccia, un inviato con l’anima"Gli studenti dell'Istituto Marconi di Forlì avranno l'opportunità di incontrare la scrittrice e docente Anna Raviglione nell’aula magna, sabato dalle 10,10 alle 12, per discutere del suo libro

Leggi anche: Parlami Sky TG24: Annibali e Papi dialogano con gli studenti contro la violenza di genere

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Kia celebra i primi 25 anni di collaborazione con gli Australian Open. In vetrina i nuovi modelli EV9 ed EV4; I 25 anni che hanno cambiato la stampa; Kia festeggia 25 anni agli Australian Open 2026 tra mobilità elettrica e fan experience; Wikipedia compie 25 anni: ecco come un formicaio ha cambiato la nostra vita e conoscenza.

i primi 25 anniKia celebra i primi 25 anni di collaborazione con gli Australian Open. In vetrina i nuovi modelli EV9 ed EV4Kia sarà presente anche all’edizione 2026 al torneo di tennis Australian Open celebrando il 25° anniversario della partnership. Per l’occasione è stata presentata la campagna globale Move Different ... ilsole24ore.com

i primi 25 anniI primi 25 anni di WikipediaL’enciclopedia che ci ha insegnato a fidarci degli altri al quarto di secolo tra apprendimento vorticoso, bufale e la competizione con l'IA ... sentieriselvaggi.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.