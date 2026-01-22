L’Osservatorio celebra i suoi primi 25 anni con un dialogo tra studenti e il Cardinale Parolin. In un contesto sociale in rapido cambiamento, l’importanza di riflettere e approfondire le questioni diventa fondamentale. L’incontro sottolinea la necessità di dedicare tempo alla comprensione reale dei temi, andando oltre le parole vuote e favorendo un confronto che possa contribuire a un’analisi più autentica e consapevole del nostro tempo.

Roma, 22 gennaio 2026 – In una società sempre più veloce è necessario “trovare il tempo per far sedimentare le cose”, andando oltre agli “slogan che non incidono sulla realtà”. E, ancora, di fronte al mito del “successo a tutti i costi” e al conseguente senso di inadeguatezza, comprendere che “il fallimento fa parte della vita”. È un messaggio di speranza quello lanciato dal segretario di Stato vaticano, che ai giovani dice: "impegnatevi in politica”, per Paolo VI “la forma più alta di carità”. Aperte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si sono chiuse così, con 12 domande poste da alcuni dei circa 800 studenti italiani delle scuole secondarie di secondo grado presenti al cardinale Pietro Parolin, le celebrazioni per i 25 anni di attività dell’Osservatorio for independent thinking (già Osservatorio Permanente Giovani-Editori). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I primi 25 anni dell’Osservatorio. Gli studenti dialogano con Parolin

Gli studenti del Marconi dialogano con la scrittrice Anna Raviglione sul libro "Pino Scaccia, un inviato con l’anima"Gli studenti dell'Istituto Marconi di Forlì avranno l'opportunità di incontrare la scrittrice e docente Anna Raviglione nell’aula magna, sabato dalle 10,10 alle 12, per discutere del suo libro

Leggi anche: Parlami Sky TG24: Annibali e Papi dialogano con gli studenti contro la violenza di genere

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Kia celebra i primi 25 anni di collaborazione con gli Australian Open. In vetrina i nuovi modelli EV9 ed EV4; I 25 anni che hanno cambiato la stampa; Kia festeggia 25 anni agli Australian Open 2026 tra mobilità elettrica e fan experience; Wikipedia compie 25 anni: ecco come un formicaio ha cambiato la nostra vita e conoscenza.

Kia celebra i primi 25 anni di collaborazione con gli Australian Open. In vetrina i nuovi modelli EV9 ed EV4Kia sarà presente anche all’edizione 2026 al torneo di tennis Australian Open celebrando il 25° anniversario della partnership. Per l’occasione è stata presentata la campagna globale Move Different ... ilsole24ore.com

I primi 25 anni di WikipediaL’enciclopedia che ci ha insegnato a fidarci degli altri al quarto di secolo tra apprendimento vorticoso, bufale e la competizione con l'IA ... sentieriselvaggi.it

/ Marty Supreme è un viaggio nei primi anni 50 con Timothée Chalamet nei panni di Marty Mauser, eterno giovane e promessa del ping-pong, pieno di talento. Tra avventure folli, situazioni disastrose e una giovinezza sconsiderata, il protagonista corre t - facebook.com facebook

La famosa cometa di Halley che ci accompagna da secoli e secoli, passerà a salutarci un'altra volta nel 2061, e per molti di noi, sarà la prima e ultima volta che la vedremo passare. Quanti anni avrai Io 71. x.com