Domani sera, l’Empoli tornerà a disputare una partita ufficiale a Carrara, a distanza di quasi 30 anni dall’ultima volta. Un ritorno che segna un momento importante per il club e la città, con la volontà di riscattare il passato e riprendere un percorso di crescita. La sfida rappresenta un’occasione di rinnovamento e di valorizzazione del territorio, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso della storia.

Domani sera l’ Empoli tornerà a giocare a Carrara in gare ufficiale a quasi 30 anni esatti dall’ultima volta e non fu un precedente favorevole. Era il 4 febbraio 1996, infatti, quando la squadra di Luciano Spalletti fu sconfitta 2-0 dai ‘marmiferi’ con rete di Benfari al 67’ e un autogol di Bianconi all’82’. Con lo stesso punteggio per la Carrarese finì anche la precedente sfida: era il 20 febbraio 1994 e una doppietta di Fermanelli stese l’Empoli di Lombardi. Questi due sono però anche gli unici acuti della Carrarese davanti al proprio pubblico in campionato contro l’Empoli, che nelle restanti 8 sfide ha raccolto 3 successi e 5 pari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I precedenti. Il ritorno a Carrara dopo 30 anni. C’è voglia di riscatto

Juve-Cremonese: voglia riscatto Koopmeiners dopo Bidone dell’annoLa sfida tra Juventus e Cremonese si avvicina, offrendo l’occasione ai bianconeri di riscattarsi.

Leggi anche: Lazio, Zaccagni post Milan: “Siamo molto contenti, c’era voglia di riscatto dopo sabato”

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Catanzaro, ritorno al Penzo contro il Venezia: i precedenti di una trasferta storicamente proibitiva; Ritorno in Europa! Mercoledì la sfida con Le Cannet!; Turno infrasettimanale per la Vero Volley Monza: a Cisterna per difendere l’ottavo posto; Arrigoni risponde a Woldvik: parità tra Milan e Fiorentina nell’andata dei quarti. Mercoledì Ternana-Inter e il derby di Roma.

I precedenti. Il bilancio vede i gialloverdi avanti 11 a 6E’ 11-6 per il Costone. Questo il computo dei precedenti tra Costone e Mens Sana, dalle prime leggendarie sfide ... lanazione.it

Inter-Arsenal, i precedenti: da Cruz e Martins a Vieri e Calhanoglu, il bilancioL'Inter ospiterà l'Arsenal per il secondo anno di fila, dopo che nella League Phase 2024/25 ottenne un'importante vittoria per 1-0 ... msn.com

Manca esattamente un giorno al ritorno di @gaetano.latino_chef all’Insolito: per la terza volta, lo chef riprende le redini della nostra cucina per una sola sera Nell’attesa, ci piace ripercorrere alcuni momenti delle precedenti cene insieme a lui e alla sua briga - facebook.com facebook