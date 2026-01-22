I pm minorili | Chiamateci di meno la notte

I pubblici ministeri minorili di Napoli hanno diffuso una richiesta alle forze dell’ordine, invitandole a ridurre le chiamate notturne. In una lettera, evidenziano che le comunicazioni dovrebbero riguardare esclusivamente casi gravi come omicidi, rapine e stupri, al fine di ottimizzare le risorse e garantire un intervento più mirato. La richiesta mira a migliorare l’efficienza delle attività investigative e a ridurre l’interferenza nelle ore di riposo.

Incredibile lettera a Napoli: «Le forze dell'ordine ci contattino solo in caso di omicidi, rapine e stupri». Lo premetto subito onde evitare equivoci: i cretini siamo noi che non capiamo. Va bene? Quindi nessun intento diverso dal voler denunciare la nostra stupidità, il nostro allarmismo e il nostro populismo. La colpa è nostra che non capiamo le esigenze dei sostituti procuratori in forza nelle ore notturne i quali si sono lamentati con il procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, il quale ha scritto ai questori di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta; al signor comandante della Legione carabinieri Campania e al signor comandante della Guardia di finanza della Regione Campania. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - I pm minorili: «Chiamateci di meno la notte»

